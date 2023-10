Immer wieder wurde in Friedrichshafen Geld aus Opferstöcken gestohlen. Nun hat die Polizei eine 44-jährige Frau festgenommen.

Polizeibeamte haben am Freitagnachmittag eine 44-Jährige festgenommen, die im Verdacht steht, mehrere Diebstähle aus Opferstöcken begangen zu haben. Die Frau wurde laut Polizei von einem Zeugen gegen 15:30 Uhr im Bereich der Nikolauskirche am Kirchplatz beobachtet, wo es zuvor bereits zu etlichen Diebstählen von Bargeld aus dem Opferstock gekommen war.

Polizei findet Beweise und kann 44-Jähriger zahlreiche Taten nachweisen

Der Zeuge verständigte die Polizei, die bei der Überprüfung der Frau Beweismittel sicherstellen konnte. Insgesamt konnten die Ermittler der 44-Jährigen bislang rund ein Dutzend Taten nachweisen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde die Tatverdächtige am Samstag einem Haftrichter vorgeführt, der den Untersuchungshaftbefehl in Vollzug setzte. Seither befindet sich die 44-jährige Rumänin in einer Justizvollzugsanstalt.