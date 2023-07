Der Polizei ist es am Dienstag gelungen, zwei Tatverdächtige vorläufig festzunehmen, die einen Mann aus Ravensburg übers Ohr hauen wollten. Der Mann selbst sorgte dafür, dass die Festnahme gelang.

Der 64-Jährige erhielt laut Polizeibericht am Dienstagnachmittag einen Anruf von einem angeblichen Polizisten, der ihm sagte, dass es in der Nähe der Anschrift des Mannes einen Einbruch gegeben habe. Wie der Polizei bekannt wäre, hätten es die Einbrecher nun auch auf den 64-Jährigen abgesehen. Deshalb würde die Polizei vorbeikommen und zur Sicherheit seine Wertgegenstände in Verwahrung nehmen.

Mann (64) aus Ravensburg trickst falsche Polizeibeamte aus und sorgt für Festnahme

Der Mann durchschaute die typische Betrugsmasche, mimte aber den Arglosen und informierte gleichzeitig die richtige Polizei. Den falschen Polizeibeamten erzählte der 64-Jährige währenddessen, dass er mehrere Goldmünzen von sechsstelligem Wert besitze und vereinbarte eine Übergabe mit dem Anrufer. Während der Mann die vermeintlichen Münzen am vereinbarten Ort deponierte, observierte die Polizei mit mehreren zivilen Einsatzkräften das Geschehen.

Zwei junge Frauen festgenommen

Als eine 22-Jährige den Rucksack abholte, wurde sie von den Beamten vorläufig festgenommen. Im näheren Umfeld stellte die Polizei zudem eine 20-Jährige fest, die den bisherigen Erkenntnissen zufolge als Mittäterin fungierte. Nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurden noch am Nachmittag die Wohnungen der beiden Frauen von der Polizei durchsucht. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorläufig wieder auf freien Fuß entlassen. Sie haben sich nun wegen Bandenbetrugs strafrechtlich zu verantworten.