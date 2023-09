Bei Kontrollen während des Reiseverkehrs hat die Grenzpolizei Lindau zwei Haftbefehle vollstreckt. Bei den Kontrollen entdeckten die Beamten auch gefälschte Führerscheine, Drogen und einen Fall von Schwarzarbeit.

Auch in der letzten Ferienwoche in Bayern entdeckten Fahnder der Grenzpolizei Lindau wieder für zahlreiche Verstöße im Bereich des Ausländerrechts, des Betäubungsmittelrechts und der Urkundsdelikten. Außerdem vollstreckte die Polizei zwei Haftbefehle.

Haftbefehl gegen Kosovaren

Am Montag, den 4. September waren zwei Kosovaren auf der A96 Richtung München unterwegs. Die Beiden arbeiteten der Polizei zufolge offensichtlich als Stuckateure und befanden sich auf dem Rückweg von einer Baustelle. Bei einer Kontrolle stellten Beamte der Grenzpolizei Lindau fest, dass gegen den 32-jährigen Beifahrer ein Haftbefehl des Amtsgerichts Wangen wegen eines Körperverletzungsdelikts besteht.

Mann lügt über Grund für Aufenthalt

Da der Haftbefehl nicht durch Zahlung einer Geldstrafe abgewendet werden konnte, überstellten die Beamten den Mann einer Justizvollzugsanstalt. Bezüglich des 21-jährigen Fahrers, der gegenüber der Polizei behauptete lediglich als Tourist in Deutschland zu sein, wurde das Zollamt in Friedrichshafen informiert, das nun in Sachen illegaler Beschäftigung weiterermittelt.

Fahrt endet für Rumänen im Gefängnis

Ein weiterer Haftbefehl bestand gegen einen 39 -jährigen Rumänen, den Polizisten in Memmingen kontrollierten. Beim Abgleich der Person mit den polizeiinternen Fahndungsdaten stellten die Beamten eine Ausschreibung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Göttingen fest. Weil auch er den geforderten Geldbetrag zur Abwendung des Haftbefehls nicht aufbringen konnte, brachten ihn die Beamten ebenfalls in eine Justizvollzugsanstalt.

Gefälschte Führerscheine an Flughafenzufahrt entdeckt

Am Dienstag, den 5. September fanden die Fahnder der Grenzpolizeiinspektion Lindau bei einer Kontrolle im Zufahrtsbereich zum Flughafen Memmingerberg gleich zwei gefälschte ukrainische Führerscheine und stellten diese sicher. Gegen den Ukrainer leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen ein.

Drogen am Bahnhof Memmingen

Am 9. September stellten die Polizeibeamten bei Kontrollen am Bahnhof in Memmingen mehrere Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz fest. Ein 29-jähriger Deutscher wurde mit einem Joint und weiterem Cannabis erwischt. Bei vier weiteren Männern im Alter von 30 bis 40 Jahren entdeckten die Polizisten unabhängig voneinander mehrere Tabletten Ecstasy. Die Fahnder stellten die Drogen sicher und leiteten jeweils ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.