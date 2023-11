Am Dienstag ging der Polizei Lindau ein Mann ins Netz, dem insgesamt sechs Straftaten vorgeworfen werden. Der 35-Jährige soll unter anderem zwei Autos gestohlen, die Miete für ein Hotelzimmer nicht bezahlt und ohne Fahrerlaubnis gefahren sein.

Eine Streife der Lindauer Grenzpolizei fand gegen 15:00 Uhr am Ortsende in Nonnenhorn in Richtung Kressbronn ein am Montagnachmittag in Wasserburg gestohlenes Auto. Der Nissan wurde aus einer Apfelplantage zwischen Wasserburg und Hattnau gestohlen. Die Beamten stellten den Wagen sicher und brachten ihn zur Spurensicherung zur Dienststelle.

Mutmaßlicher Täter soll auch Gegenstände aus Hotelzimmer geklaut haben

Kurz nach der Sicherstellung des Autos kontrollierte die gleiche Streife der GPI Lindau in Hattnau einen 35-jährigen Mann, der einen Flachbildfernseher dabei hatte. Dabei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um einen Einmietbetrüger handelte. Laut Polizei hatte sich der Mann vom 2. bis 4. November in einem Hotel in Wasserburg eingemietet und war verschwunden, ohne die Zimmerkosten zu bezahlen. Dabei soll er noch einen Satz Bettzeug, einen Flachbildfernseher und den Zimmerschlüssel mitgenommen haben.

Mann wollte angeblich Fernseher zurückbringen

Bei dem aus dem Hotelzimmer entwendeten Fernseher handelte es sich tatsächlich um das Gerät, dass der Mann bei der Kontrolle mitführte. Angeblich war er auf dem Weg zu dem Hotel in Wasserburg, um das Gerät wieder zurückzubringen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten auch den Zimmerschlüssel von dem Hotel. Die weitere Sachbearbeitung übernahm dann die Ermittlungsgruppe der der Polizei Lindau.

Tatverdächtiger gibt weiteren Autodiebstahl zu

Im Rahmen einer Vernehmung gab der 35-Jährige gegenüber der Polizei an, auch den zuvor sichergestellten Wagen gestohlen zu haben und mit diesem umhergefahren zu sein. Weiterhin gab er an, auch einen am 27. Oktober in Wasserburg in der Unteren Bildgasse abgestellten schwarzen Audi A3 gestohlen zu haben. Mit diesem Pkw sei er laut Polizei sogar bis nach Grünenbach gefahren.

Polizei stellt Diebesgut sicher

In beiden geklauten Fahrzeugen steckte der Zündschlüssel, was es dem mutmaßlichen Dieb leider sehr leicht machte, die Fahrzeuge zu benutzen. Weil er auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrererlaubnis ist, leiteten die Beamten noch zwei weitere Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Bei einer Durchsuchung seiner zwei Aufenthaltsorte in Wasserburg und Hattnau stellten die Ermittler dann auch die entwendete Bettwäsche sicher. Insgesamt klärten die Beamten beider Dienststellen, der Grenzpolizeiinspektion Lindau und der Polizeiinspektion Lindau, sechs Straftaten auf.