Die Polizei hat auf der B12, Höhe Jengen, eine nächtliche Verkehrskontrolle durchgeführt. Dabei hatten die Beamten mit mehreren Verkehrssündern zu tun.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag führten Beamte der Polizeiinspektion Buchloe eine Verkehrskontrolle auf der B12 durch. Dazu leiteten die Beamten den Verkehr in Richtung Süden auf den Parkplatz Weinhausen aus und selektierten ihn dort, wie es im Polizeibericht heißt.

Kontrolle auf der B12: Marihuana gefunden

Um 22:40 Uhr hielten die Beamten das Auto einer 19-jährigen Frau an. Schnell bemerkten die Polizisten, dass aus dem Fahrzeuginneren starker Marihuanageruch kam. Deshalb durchsuchten die Beamten die Autofahrerin und ihre Begleiter. Bei einer 21-jährigen Frau fanden die Polizisten dann auch eine geringe Menge Marihuana. Weil die Fahrerin selbst Anzeichen eines vorangegangenen Drogenkonsums zeigte, ordneten die Beamten eine Blutentnahme an, die direkt an der Kontrollstelle von einem Arzt durchgeführt wurde. Sollte sich bei der Blutuntersuchung der Verdacht bestätigen, muss die junge Frau mit einer Geldbuße von 500 Euro rechnen. Außerdem verständigten die Beamten die Führerscheinstelle, da sich die Fahrerin noch in der Probezeit befindet.

Polizei kontrolliert Mann auf B12, der gewerbsmäßig Personen befördert, aber keinen Führerschein hat

Um 3:00 Uhr fiel den Polizisten schließlich ein 29-jähriger Mann aus der Republik Moldau auf. Der 29-Jährige fuhr mit seinem Kleinbus eine gewerbsmäßig Personen umher. Das tat der Mann allerdings ohne im Besitz einer Erlaubnis dazu zu sein. Die Beamten leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und behielten eine Sicherheitsleistung von 500 Euro ein.

Nächtliche Verkehrskontrolle auf der B12: Fahndungsauschreibung wegen Diebstahl

Bei der Kontrolle eines 30-jährigen Mannes um 03:30 Uhr stellten die Beamten dann fest, dass der 30-Jährige von der Staatsanwaltschaft Stuttgart zur Fahndung ausgeschrieben war. Der Grund war ein Diebstahl. Nach einer Vernehmung konnte der Mann laut Polizei seine Reise fortsetzen.