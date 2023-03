Eigentlich hätten sie in der Schule sitzen sollen, stattdessen waren sie am Flughafen Memmingen unterwegs: Die Polizei hat am Montag insgesamt 14 Schulschwänzer am Allgäu Airport aufgegriffen.

Die Faschingsferien sind seit Freitag vorbei. Trotzdem stellten die Grenzbeamten am Flughafen Memmingen im Laufe des Montags zehn Eltern fest, die dort mit ihren Kindern unterwegs waren ohne sie vom Unterricht befreit zu haben, berichtet die Polizei. Dies führte dazu, dass insgesamt 14 Kinder und Jugendliche die Schule am ersten Schultag nach den Ferien nicht besuchten.

Alle zehn Eltern erwartet nun eine Anzeige nach dem Bayerischen Gesetz über das Erziehungs- und Unterrichtswesen. Sie müssen jetzt mit einer empfindlichen Geldstrafe rechnen.