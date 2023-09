Unbekannte haben eine Kirche in Kempten beschädigt. Ein Mitarbeiter rief die Polizei. Die sucht nun nach Zeugen der Tat.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben Unbekannte eine Kirche in der Immenstädter Straße in Kempten beschädigt. Wie die Polizeiinspektion Kempten mitteilt, beschmierten Unbekannte eine Außenwand der Kirche mit einem großflächigen Graffiti.

Graffiti an Kirchenwand in Kempten: Polizei sucht Zeugen

Ein Mitarbeiter der Gemeinde hatte die Sachbeschädigung entdeckt und die Polizei verständigt. Der Schaden dürfte etwa im dreistelligen Bereich liegen, so die Polizei in Kempten weiter. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sollen sich bei der Polizei melden. Die Telefonnummer lautet 0831/9909-0.

Graffiti gesprüht? Diese Strafen drohen

Wer ein Graffiti unerlaubt anbringt, begeht eine Sachbeschädigung gemäß § 303 des Strafgesetzbuch. Im Falle einer Verurteilung drohen eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren oder eine Geldstrafe. Je nach Fall können die Täter auch wegen weiterer Straftaten, z.b. Hausfriedensbruch belangt werden.