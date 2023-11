Ungewöhnlicher Fund an der A3 nahe Bamberg: Ein Landwirt entdeckte ein herrenloses Wollschwein. Jetzt wird der Besitzer des zutraulichen Tieres gesucht.

Vermisst jemand sein Wollschwein? Mit dieser ungewöhnlichen Frage wendet sich die Polizei in Oberfranken jetzt an die Bevölkerung.

Es war am vergangenen Mittwochnachmittag, als ein Landwirt an der Autobahn A3 nahe Schlüsselfeld eine überraschende Entdeckung machte: auf einem Flurweg nahe der A3 stieß er auf das Wollschwein, das dort umher irrte. Der Bauer lockte das zutrauliche Tier an und brachte es dann mit Hilfe einer Hundeleine in seinen Anhänger.

Landwirt entdeckt Wollschwein an der A3 bei Schlüsselfeld

Mit vereinten Kräften konnte die Polizei dann zusammen mit dem Veterinäramt übergangsweise eine Unterkunft für das Wollschwein organisieren. Trotzdem soll das Wollschwein jetzt natürlich an seine Besitzerin oder seinen Besitzer übergeben werden. Daher startete das Polizeipräsidium Oberfranken jetzt eine entsprechende Öffentlichkeits-Suche mit Bild des Tieres.

Wer Hinweise zur Herkunft des Wollschweins geben kann oder seines auf dem Foto wiedererkennt, wendet sich bitte an die Polizei Bamberg-Land unter der Telefonnummer 0951/9129-310.