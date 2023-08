Einer Frau wurde am Mittwochabend die Tasche in einer Gaststätte in Lindau gestohlen. Doch die 60-Jährige hatte vorgesorgt.

Die 60-jährige Frau besuchte am Mittwochabend eine Gaststätte in Lindau, setzte sich in den Außenbereich und hängte ihre Tasche über einen Stuhl. Das nutzte ein Dieb in einem unbeobachteten Moment aus und stahl die Tasche.

Tracker ortet Tasche der Frau in der Maximilianstraße in Lindau

Womit er aber wohl nicht gerechnet hat: Die 60-Jährige hatte laut Polizei einen Tracker an ihrem Schlüsselbund befestigt. So konnte die Frau am Donnerstag ihre Tasche in der Maximilianstraße orten.

Die Frau machte sich daraufhin auf den Weg und stieß tatsächlich auf eine Frau, die im Besitz ihrer gestohlenen Tasche war. Nachdem die 60-Jährige die mutmaßliche Diebin angesprochen hatte, verständigte sie die Polizei. Noch bevor die Beamten vor Ort eintrafen, versuchte die Frau noch, die Tasche leerzuräumen.

Polizisten entdecken in der Wohnung der Verdächtigen das Diebesgut

Die Polizisten konfrontierten die 61-Jährige mit dem Vorwurf, die Tasche gestohlen zu haben. Als sie sich in der Wohnung der 61-Jährigen umguckten, entdeckten die Beamten das restliche Diebesgut und gaben es der Besitzerin zurück. Gegen die 61-jährige Frau leitete die Polizei Lindau ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls ein.