Zwei mutmaßliche Opferstockdiebe hat die Polizei am Sonntag in Wasserburg gefasst. Zu verdanken hatte sie das einer aufmerksamen Zeugin.

Einer Frau fielen laut Polizei am Sonntagnachmittag zwei verdächtige Männer vor der Kirche in Wasserburg auf. Sie rief die Polizei an und berichtete, dass die beiden Männer mehrfach in die Kirche hinein- und wieder hinausgegangen seien. Und nun wirke es so, als ob einer der Männer "Schmiere" stehe.

Männer haben Werkzeug zum Ausräumen von Opferstöcken in Wasserburg dabei

Als Polizisten vor Ort eintrafen, stießen sie auf zwei Männer im Alter von 35 und 37 Jahren, die ein präpariertes Werkzeug zum Ausräumen von Opferstöcken bei sich hatten.

Verdächtige könnten für weitere Einbrüche und Diebstähle in Wasserburg und Lindau verantwortlich sein

Im Zuge der weiteren Ermittlungen kam den Polizisten der Verdacht, dass die beiden Männer für eine ganze Reihe weiterer Diebstähle und Einbrüche in Wasserburg und Lindau in Frage kommen. Die Ermittlungen der Polizei dazu laufen.

Für den Älteren der beiden lag außerdem noch ein Haftbefehl vor. Die Polizisten brachten ihn ins Gefängnis, wo er jetzt seine Ersatzfreiheitsstrafe absitzt.