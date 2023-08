Einen mutmaßlichen Exhibitionisten hat die Polizei in Wangen gefasst. Der Mann soll sich vor einer Frau und ihrer dreijährigen Tochter entblößt haben.

Das Kriminalkommissariat Ravensburg kam dem 87-jährigen Senior dank Hinweisen aus der Bevölkerung auf die Spur, berichtet die Polizei. Der Mann steht unter Verdacht sich am Montag, 24. Juli 2023, in einem Waldstück nahe der Praßbergstraße in Wangen vor einer Frau und ihrer dreijährigen Tochter entblößt zu haben. Die Frau war mit dem Kind spazieren, als sie auf einen Mann traf, der an seinem Penis herumspielte. Nachdem der Vorfall gemeldet worden war, fahndete die Polizei sofort nach dem Mann. Doch die Beamten konnte ihn nicht mehr finden.

Inzwischen sind bei der Polizei mehrere ähnliche Fälle angezeigt worden. Der Tatverdächtige muss sich jetzt strafrechtlich verantworten.