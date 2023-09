Am Freitagmittag hat die Polizei in Mindelheim einen Ladendieb erwischt. Der Mann ist zum wiederholten Male geschnappt worden.

Am Freitagmittag meldete ein Verbrauchermarkt in der Allgäuer Straße einen Ladendieb, der ohne zu bezahlen den Markt verließ. Durch die Verfolgung des Täters durch einen unbeteiligten Passanten, stellten die Polizeibeamten den mutmaßlichen Dieb letztlich. Bei ihm fanden die Beamten Lebensmittel im Wert von rund 12 Euro aufgefunden.

Bereits mehrere Ladendiebstähle

Der Tatverdächtige war der Polizei bereits bekannt, da er in den vergangenen Tagen mehrfach in verschiedenen Geschäften beim Klauen erwischt wurde. Reue zeigte er nur in geringem Maße. Aufgrund der vielzähligen Taten dürfte ihm nun, trotz des meist geringen Beuteschadens, eine empfindliche Strafe drohen.