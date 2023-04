Kaum wird es Frühling, gibt es auch schon erste Fälle von Wildcamping in Allgäuer Landschaftsschutzgebieten. Eine Wohnmobilfahrerin (50) erwischte die Polizei bei Füssen.

In der Nacht zu Donnerstag hat die Polizei im Landschaftsschutzgebiet am Alatsee bei Füssen kontrolliert. Die Beamten fanden eine 50-jährige Frau, die in ihrem Wohnmobil auf dem Parkplatz campierte. Sie verstieß wegen der Uhrzeit nicht nur gegen das bestehende Parkverbot, sondern auch gegen das Naturschutzgesetz.