Am Freitagabend wurde die Polizei Füssen über Wildcamper am Parkplatz Brunnen in Schwangau informiert. Neben Campingstühlen wurde auch eine offene Feuerstelle neben einem der Camper errichtet. Die Polizei erstattet nun Anzeige beim Landratsamt gegen vier Personen wegen Campieren im Landschaftsschutzgebiet.