Freitag ist in Bayern Blitzermarathon. Doch schon am Donnerstag erwischte die Polizei bei Marktoberdorf einige Raser. Einer war innerorts um 64 km/h zu schnell.

In Rieder, einem Gemeindeteil der Stadt Marktoberdorf, hat die Polizei schon am Donnerstag Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Die Beamten kontrollierten laut Polizeibericht 760 Fahrzeuge. 44 davon waren zu schnell unterwegs.

41 Verkehrsteilnehmer kommen mit Verwarnung von maximal 50 Euro davon

Die Kontrolle fand zwischen 15:30 Uhr und 20:45 Uhr innerorts statt. Hier ist, wie üblich, eine Geschwindigkeit von 50 km/h erlaubt. Von den 44 Verkehrsteilnehmern, die zu schnell unterwegs waren, müssen 41 lediglich mit einer Verwarnung von maximal 50 Euro rechnen.

Drei Bußgeldanzeigen und trauriger Höhepunkt der Kontrolle

Drei Autofahrer bekommen jedoch eine Bußgeldanzeige. Einer von ihnen lieferte den traurigen Höhepunkt der Kontrolle: Er raste nämlich mit 114 km/h an der Kontrolle vorbei durch Marktoberdorf-Rieder. Er überschritt die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 km/h um 64 km/h. Den Verkehrssünder erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 1.120 Euro. Zusätzlich erhält er zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein Fahrverbot von zwei Monaten.

Blitzermarathon am Freitag in ganz Bayern: Hier stehen im Allgäu Blitzer

Am heutigen Freitag, den 21. April, findet in ganz Bayern der 10. Blitzermarathon statt. Insgesamt 24 Stunden, von Freitagmorgen (21. April) um sechs Uhr bis Samstagmorgen (22. April) um sechs Uhr wird in ganz Bayern und somit auch in Schwaben und dem Allgäu geblitzt. Im Freistaat gibt es insgesamt rund 1.800 mögliche Messstellen. "Unser Blitzmarathon soll wachrütteln, sich unbedingt an die Tempolimits zu halten. Denn Rasen kann töten!", sagte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann im Vorfeld des zehnten Bayerischen Blitzmarathons zu der Aktion. Wo genau im Oberallgäu, im Ostallgäu, im Unterallgäu und im Landkreis Lindau nun Blitzer stehen, erfahrt ihr hier.