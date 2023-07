In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat die Polizei bei Landschaftsschutz-Kontrollen in Schwangau wieder mehrere Wildcamper entdeckt. Einer hatte sein Wohnmobil in einem Flussbett abgestellt.

Die Polizeibeamten entdeckten die Wildcampter im Ortsteil Brunnen an einem Parkplatz. Bei einer anschließenden Kontrolle im Bereich des Tegelbergparkplatzes fanden die Beamten dann noch zwei Wohnmobile, wobei eines im Flussbett der Pöllat abgestellt wurde. Von allen betroffenen Personen nahmen die Beamten die Personalien auf. Alle Wildcamper erwartet jetzt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.