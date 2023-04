Gleich zwei Einbrüche beschäftigen derzeit die Polizei in Wangen. Unbekannte brachen in das Jugendhaus und in ein Lager ein.

Bereits in der Nacht zum Dienstag ist ein unbekannter Täter in das Jugendhaus in Wangen eingestiegen. Der Täter war vermutlich über ein unverschlossenes Fenster einer Toilette in das Gebäude in der Leutkircher Straße eingedrungen. Von dort aus versuchte er dann in den Aufenthaltsraum zu gelangen. Der Täter habe mehrfach versucht eine verschlossene Tür aufzuhebeln, war daran aber immer wieder gescheitert, so die Polizei. Letztendlich zog der Einbrecher ohne Beute ab. Es entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro.

Auch Einbruch in Lagerraum

In der Nacht zum Mittwoch bracht dann ein Täter in ein Lager der Wasserwerke in der Straße "Wiesen" ein. Vermutlich bracht er mit einem Stein die Tür auf. Da es im inneren des Lagers jedoch nichts stehlenswertes gegeben habe, sei der Täter ohne Beute geflohen, meldet die Polizei. Auch in diesem Fall entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizei Wangen bittet in beiden Fällen um Hinweise zu dem oder den Tätern. Zeugen sollen sich bitte unter der Telefonnummer 07522/984-0 bei der Polizei melden.