Vor einem Kindergarten in Maierhöfen hat die Polizei am Mittwoch geblitzt. Dabei war fast jedes vierte Fahrzeug zu schnell.

Vor dem Kindergarten in Maierhöfen, einer Gemeinde im Landkreis Lindau, überprüfte die Verkehrspolizei Kempten am Mittwoch zwischen 08:20 Uhr und 12:40 Uhr, wie schnell die Fahrzeuge an dem Kindergarten vorbeifahren.

Polizei kontrolliert 283 Fahrzeuge in Maierhöfen

Die Geschwindigkeit ist in diesem Bereich auf 30 km/h, unter anderem mit zeitlicher Begrenzung und Hinweisschild „Kindergarten“, begrenzt. Während der Kontrolle fuhren 283 Fahrzeuge an dem Kindergarten vorbei. Davon waren 70 Fahrzeuge zu schnell unterwegs.

Schnellstes Auto fuhr mit 65 km/h an Kindergarten in Maierhöfen vorbei

17 Fahrzeugführer müssen mit einer Anzeige und zum Teil mit einem Punkt rechnen. Trauriger Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mehr als doppelt so schnell als eigentlich erlaubt an dem Kindergarten vorbeifuhr. Die Polizei blitzte ihn mit 65 km/h. Auf ihn kommt ein einmonatiges Fahrverbot, zwei Punkten in Flensburg und ein Bußgeld von 260 Euro zu.