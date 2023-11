Ein Paket mit verdächtigem Inhalt hat die Polizei in Bad Wörishofen bekommen. Spezialisten der Berufsfeuerwehr München nahmen den Inhalt genauer unter die Lupe.

Die Post lieferte bei der Polizeiinspektion in Bad Wörishofen ein Paket ab, das ein Mann den Beamten geschickt hatte. In einem beigefügten Brief erstattete er Anzeige wegen mehrerer Delikte, bei denen er geschädigt worden sei. In dem Brief verwies der Mann auf das Paket.

Paket enthält Dose mit Warnhinweis vor chemischen Stoff

Als sich Mitarbeiter der Polizeiinspektion Bad Wörishofen das Paket genauer anschauten, entdeckten sie auf einer Dose einen Warnhinweis vor einem chemischen Stoff. Sie verschlossen daraufhin wieder das Paket und zogen zur weiteren Überprüfung des Inhalts das Bayerische Landeskriminalamt hinzu. Die Experten dort beauftragten wiederum Spezialisten der Berufsfeuerwehr München mit den weiteren Untersuchungen.

Bei den Untersuchungen stellten die Experten allerdings keine gesundheitsgefährdenden Stoffe fest. Die Polizisten der PI Bad Wörishofen bearbeiten nun die Delikte, die der Paketversender angezeigt hatte.