Aufgrund von Platzregen hat es am Freitagvormittag gleich zehn Unfälle im Zuständigkeitsbereich der Verkehrspolizei Günzburg gegeben. Bei den teils spektakulären Unfällen wurden fünf Personen leicht verletzt.

Laut dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West ereigneten sich die Unfälle auf den Autobahnen A7, A8 und auf der neu ausgebauten Bundesstraße 10. In fünf der zehn Fälle war Aquaplaning der Unfallgrund. Insgesamt waren 20 Fahrzeuge an den Unfällen beteiligt. Drei der fünf Verletzten mussten in Krankenhäusern behandelt werden.

A8: Auto überschlägt sich nach Kollision mit Sattelzug mehrfach

Unter anderem war es auf der A8 bei Jettingen-Scheppach in Fahrtrichtung München gekommen. Hier war ein 33-jähriger Autofahrer zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und driftete im Anschluss zurück auf die Fahrbahn. Dort kollidierte das Auto dann mit einem Sattelzug, überschlug sich mehrfach und blieb dann auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen des Autos konnten sich selbst befreien. Der Autofahrer erlitt glücklicherweise nur ein Trauma an der Halswirbelsäule. Seine Beifahrerin blieb unverletzt.

Schwerer Unfall auf A7 bei Nersingen

Bei einem Unfall auf der A7 bei Nersingen hatte eine 24-jähriger Autofahrerin in Richtung Würzburg den vor ihr stockenden Verkehr zu spät erkannt und war mit hoher Geschwindigkeit auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren. Die beiden Fahrzeuge wurden daraufhin auf zwei weitere Autos aufgeschoben und der Wagen der Unfallverursacherin kam auf dem vor ihr fahrenden Auto zum Liegen. Die 24-Jährige und eine 59-Jährige aus dem vorausfahrenden PKW mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund der Bergungsarbeiten kam es auf der A7 zu einem massiven Rückstau, so die Polizei weiter. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an der Unfallstelle.

Folgeunfall und Bußgeld für LKW-Fahrer nach Unfall auf der A7

Durch die beiden aufeinanderliegenden Fahrzeuge kam es auf der Gegenfahrbahn im Anschluss zu einem weiteren Verkehrsunfall. Zudem filmte ein LKW-Fahrer den Unfall mit seinem Mobiltelefon. Den Mann erwartet nun ein hohes Bußgeld.

Feuerwehrleute teilweise mehrfach im Einsatz

Laut Polizei mussten einige Einsatzkräfte der Feuerwehren am Freitagvormittag gleich zu mehreren Unfällen ausrücken. Neben den Feuerwehren aus Neu-Ulm, Nersingen, Bulafingen, Oberelchingen, Senden und Burgau waren auch das Technische Hilfswerk und die Autobahnmeisterei im Einsatz.

Hoher Sachschaden nach Unfällen rund um Günzburg

Insgesamt entstand bei den zehn Unfällen auf der A7, der A8 und der B10 ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich.