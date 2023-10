Im schwäbischen Landkreis Donau-Ries ist eine Frau mit ihrem Auto in eine Bankfiliale gekracht. Sie hatte die Pedale verwechselt.

In Kaisheim (Landkreis Donau-Ries) ist eine 64-jährige Autofahrerin am Dienstagabend in eine Bankfiliale gefahren. Laut der Polizei hatte die Frau gegen 18 Uhr in der Ziegelhausstraße das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt. Das Auto beschleunigte daraufhin und fuhr in den Eingangsbereich einer Bankfiliale.

Erste Schätzungen: Sachschaden bei rund 30.000 Euro

Durch den Unfall wurde die Glasfassade des Gebäudes stark beschädigt - auch an dem Auto der 64-Jährigen wurde stark beschädigt. Laut dem Polizeipräsidium Schwaben Nord beläuft sich der Schaden auf rund 30.000 Euro. Dabei handle es sich aber um erste und vorsichtige Schätzungen. Das Auto der 64-Jährigen musste aus der Bankfiliale geborgen und dann abgeschleppt werden. Angaben zu Verletzten machte die Polizei nicht.