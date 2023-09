In Kressbronn ist ein Autofahrer (86) gegen eine Mauer gekracht. Der Mann hatte die Pedale seines Autos verwechselt.

Nach Angaben der Polizei hatte sich der Unfall späten Montagvormittag gegen 11:30 Uhr in der Kirchstraße ereignet. Der 86-Jährige wollte in die Straße einbiegen und verwechselte dabei das Brems- und Gaspedal seines Fahrzeugs. Der Volkswagen des Fahrers krachte daraufhin in die gegenüberliegende Mauer und bliebt dort dann stehen.

Pedale verwechselt: Fahrer verletzt - Auto Schrott

Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Krankenhaus gebracht werden. An dem Auto des Mannes entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Das Fahrzeuge musste abgeschleppt werden. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr im Einsatz.