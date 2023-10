Eine leblose Frau hat die Feuerwehr am Sonntag bei Mindelheim aus der Mindel gezogen. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen.

Passanten entdecken leblosen Menschen in der Mindel bei Mindelheim

Passanten machten am Sonntagnachmittag in Mindelheim (Unterallgäu) eine schreckliche Entdeckung. Sie sahen einen leblosen Menschen in der Mindel treiben und wählten den Notruf. Einsatzkräfte der Feuerwehr Mindelheim zogen die Frau aus dem Wasser. Ein Notarzt wollte sich anschließend um sie kümmern, konnte aber nur noch den Tod der Frau feststellen.

Einer Streife der Polizeiinspektion Mindelheim und des Kriminaldauerdienstes Memmingen gelang es schließlich, die Identität der Toten zu klären. Dabei handelte es sich um eine 49-Jährige.

Tote Frau in der Mindel: Es gibt keine Hinweise für eine Fremdbeteiligung

Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei gibt es keine Hinweise, die für eine Fremdbeteiligung am Tod der Frau oder eine Gewalteinwirkung durch andere sprechen. Die Polizei kann aktuell einen Unglücksfall nicht ausschließen. Der Kriminaldauerdienst Memmingen ermittelt jetzt in dem Fall.

Der Fluss Mindel: Ursprung und Verlauf

Die Mindel ist ein 78 Kilometer langer Nebenfluss der Donau, der durch die Landkreise Ostallgäu, Unterallgäu, Günzburg und Dillingen fließt. Sie entspringt am Fuß des Mindelberges nördlich des Weilers Mindelberg (Markt Obergünzburg), östlich von Ronsberg. Anschließend fließt sie Richtung Norden aus dem Landkreis Ostallgäu hinaus und anschließend durch die Landkreise Unterallgäu und Günzburg. Bei Gundremmingen (Landkreis Günzburg) mündet die Mindel schließlich in die Donau. Die wichtigsten Nebenflüsse der Mindel sind die Kammel und die Flossach.

An der Mindel liegt unter anderem Mindelheim. Die Kreisstadt des Landkreises Unterallgäu hat 15.654 Einwohner (Stand 31. Dezember 2022) und 19 Gemeindeteile. Sie liegt 25 Kilometer östlich von Memmingen und etwa 90 Kilometer westlich von München.