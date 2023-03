Einen schrecklichen Fund hat am Samstagnachmittag ein Mann im Mangfallkanal in Rosenheim gemacht. Er entdeckte im Wasser einen leblosen Menschen. Dabei handelte es sich um einen 19-Jährigen.

Für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät, wie die Polizei berichtet. Nachdem eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Rosenheim den leblosen Mann aus dem Wasser gezogen hatte, versuchten die Beamten, ihn bis zum Eintreffen des Notarztes wiederzubeleben - leider ohne Erfolg. Der Arzt konnte nur noch den Tod des 19-Jährigen feststellen.

Polizei geht von einem tragischen Unglück aus

Die Kriminalpolizei übernahm die Untersuchungen in dem Todesfall. Hinweise auf ein Verbrechen ergaben sich bislang nicht, so die Polizei. Weder die Untersuchungen der Kripo noch eine Obduktion im Institut für Rechtsmedizin ergaben Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine Beteiligung Dritter am Tod des jungen Mannes. Die Polizei geht deshalb von einem tragischen Unglücksfall aus.

Nachdem im Laufe des Wochenendes Angehörige den 19-Jährigen als vermisst gemeldet hatten, konnte die Polizei die Identität des Toten schnell klären.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Kripo Rosenheim ist dennoch auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise zu dem Unglücksfall geben können. Sie sollen sich unter der Telefonnummer 08031/2000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

