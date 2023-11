Notarzteinsatz am Flughafen Memmingen. Ein Passagier war kurz vor dem Abflug eines Flugzeuges kollabiert.

Am Flughafen Memmingen ist am Sonntag ein Fluggast kollabiert und musste anschließend von einem Notarzt versorgt werden. Laut der Polizei war der 69-jährige Mann kurz vor der Passkontrolle plötzlich umgekippt. Passagiere und Polizeibeamte kümmerten sich daraufhin um die Erstversorgung des Mannes. Der alarmierte Notarzt untersuchte den Mann anschließend und konnte dessen Flugfähigkeit feststellen. Der 69-Jährige durfte im Anschluss - zusammen mit anderen Familienangehörigen - den Flug nach Skopje in Nordmazedonien antreten.