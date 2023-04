Nach einer Party in der Nacht von Samstag auf Ostersonntag in Ebersbach ermittelt jetzt die Polizei. Drei Männer hatten einen 20-jährigen Partygast zusammengeschlagen.

In den frühen Morgenstunden des Ostersonntags kam es auf einer Party in Ebersbach zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern und dem 20-Jährigen. Diese Männer griffen laut Polizei daraufhin den 20-jährigen jungen Mann körperlich an und schlugen diesen mit Fäusten. Ein Begleiter des Geschädigten griff daraufhin ein. Der 20-Jährige verließ mit seinem Begleiter die Party. Zu den drei Männern gibt es keinerlei Personenbeschreibung. Der 20-Jährige wurde leicht verletzt. Sachdienlich Hinweise erbitte die Polizei Kaufbeuren.