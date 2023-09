Weil parken am Flughafen Memmingen Geld kostet, parkten mehrere Urlauber ihre Autos in der Gemeinde Memmingerberg. Die Wagen wurden abgeschleppt.

Die Grenzpolizei Memmingen ließ laut einem Polizeibericht im Laufe des Montags drei Falschparker in der Gemeinde Memmingerberg nach Dauerparkverstößen abschleppen. Die Fahrzeuge waren widerrechtlich für die Dauer von über fünf Tagen abgestellt worden, um offensichtlich die anfallenden Parkgebühren am Allgäu Airport zu umgehen.

Urlauber, die vom Flughafen Memmingen fliegen, parken immer wieder in Ungerhausen, Trunkelsberg und Memmingerberg

In den Gemeinden Ungerhausen, Trunkelsberg und Memmingerberg parken immer wieder Reisende, die vom Flughafen Memmingen in den Urlaub fliegen. In den drei Gemeinden gelten deshalb innerörtlich eingeschränkte Halteverbotszonen, in welchen mit Parkscheibe nur bis zu vier Stunden kostenfrei geparkt werden darf. Die Zonenbeschilderungen sind an sämtlichen Ortszufahrten beziehungsweise im Bereich der ausgewiesenen Zonen deutlich sichtbar angebracht und gelten grundsätzlich für alle Verkehrsflächen innerhalb der Zone. Dennoch sind die "Urlaubsparker" weiterhin, vor allem in den Ferien, ein Problem. In regelmäßigen Abständen lässt die Polizei die Fahrzeuge der Urlauber, die teils im absoluten Halteverbot stehen, oder Einfahrten zuparken, deshalb abschleppen.

Verstärkte Kontrollen, sowie Bußgeld und Abschleppkosten

Zusammen mit der Kommunalen Verkehrsüberwachung wird die GPG Memmingen (Grenzpolizeigruppe Flughafen Memmingen) verstärkt Parkverstöße verfolgen, berichtet die Polizei. Gegen die Halter der Fahrzeuge wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet, außerdem müssen sie für die Abschleppkosten aufkommen. Das dürfte deutlich teurer sein, als ein Parkplatz am Flughafen.