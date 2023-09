Am Samstagabend gab es einen weiteren Zwischenfall am Rande des Oktoberfestes. Diesmal traf es Fahrgäste einer S-Bahn, die in der Nähe des sogenannten "Wiesnbahnhofs" liegen geblieben war.

Gegen 21:35 Uhr war der RE1 auf der Stammstrecke Nürnberg - München wegen eines technischen Defekts an der Lokomotive im Bereich des S-Bahnhaltestelle Hackerbrücke auf freier Strecke stehengeblieben.

Aufgeheizte Stimmung im Zug

Weil der Defekt vor Ort nicht behoben werden konnte, konnte die Bahn nicht weiterfahren. Im Zug befanden sich unter den knapp 300 Fahrgästen rund 250 Fans des TSV 1860, die sich vom Auswärtsspiel in Ingolstadt auf dem Heimweg befanden. Weil die Stimmung in der Bahn der Polizeimeldung zufolge zunehmend aggressiver wurde, entschloss sich das Bahnpersonal den Zug zu evakuieren. Noch bevor die Evakuierungsmaßnahmen allerdings ordnungsgemäß anliefen konnten, öffnete jemand die Türen. Daraufhin verließen die Reisenden den Zug.

Einsatzkräfte bringen Reisende in Sicherheit

Weil die Fahrgäste sich im Gleisbett aufhielten und somit in Gefahr waren, halfen Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Deutschen Bahn Sicherheit bei der Evakuierung. Zunächst brachten sie die Fahrgäste über den nahen Bahnsteig der Hackerbrücke in Sicherheit. Anschließend begleiteten sie die Reisenden bis zum Hauptbahnhof. Im Anschluss überflog ein Helikopter der Bundespolizei mehrfach den gesamten Ein- und Ausfahrbereich des Hauptbahnhofes München um sicher zu gehen, dass sich keine Menschen mehr im Gleisbereich befanden.

Heimreise für Wiesnbesucher verzögert sich

Bei dem Zwischenfall wurde der Bundespolizei München zufolge niemand verletzt. Wie es zu der Panne kommen konnte, ist noch unklar. Zwischen 21:40 Uhr und 22:15 Uhr war der gesamte Ein- und Ausfahrbereich des Hauptbahnhofes sowie die S-Bahn-Stammstrecke gesperrt. Dadurch kam es zu Verzögerungen im Zugverkehr die besonders Wiesngäste an der Hackerbrücke betraf, die sich auf der Rückreise befanden.

Schaulustige filmen Evakuierung

Der Vorfall hatte für viel Aufsehen gesorgt. Zahlreiche Schaulustige konnten die Evakuierung von der Hackerbrücke aus beobachten und filmten den Vorgang mit ihren Smartphones.

Unfall und Verletzte Bedienung zum Wiesn-Auftakt

Der Wiesn-Auftakt wurde am Wochenende durch einige Pannen und Zwischenfälle überschattet. So wurden mehrere Menschen bei einem Achterbahnunfall verletzt und ein Bierzeltbesucher verletzte eine Bedienung mit einem Bierkrug.