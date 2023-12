Auf einer Baustelle in Wangen ist am Donnerstagvormittag ein Arbeiter bei einem Arbeitsunfall verletzt worden. Eine Palette war umgekippt und hatte den Mann eingeklemmt

Der 25-Jährige wurde laut Polizei zwischen einem Fahrzeug und einer Palette eingeklemmt. Die mit Arbeitsmaterial beladene Palette war aus noch unbekannter Ursache umgekippt. Weitere Arbeiter befreiten den Verletzten von der tonnenschweren Last. Ein Rettungswagen brachte den 25-Jährigen mit mittelschweren Verletzungen in eine Klinik. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zu möglichen strafrechtlichen Verantwortlichkeiten dauern an