Am Freitagmittag zog in Eppishausen (Landkreis Unterallgäu) eine Frau bettelnd von Haus zu Haus. Die Frau bat um Geld und bot an, Putzarbeiten durchzuführen. Nun warnt die Polizei vor der Frau.

In einer Meldung teilt die Polizei mit, dass die Frau durch Bettelei bekannt sei. "Die Frau reist in einer Gruppe aus einer organisierten Bettlerbande und sammelt mit dem von Tür zu Tür gehen Geld", heißt es weiter in der Meldung. Demnach verließ die Frau nach einer Kontrolle durch die Polizei den Ort.