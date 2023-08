Am Sonntagabend haben Polizisten in Roßhaupten einen Autofahrer festgenommen. Der Mann hatte einen Unfall gebaut, dabei kam heraus, dass er ohne Führerschein unterwegs war.

Riskantes Wendemanöver führt zu Unfall

Am Sonntagabend wurde der Polizei Füssen ein Verkehrsunfall an der Auffahrt zur B 16 gemeldet. Ein 35-Jähriger wollte eigentlich auf die B 16 in südliche Richtung auffahren. Als er bemerkte, dass er versehentlich die Auffahrt nördliche Richtung gewählt hatte, bremste er und fuhr rückwärts, um sein Fahrzeug zu wenden. Dabei übersah er eine 49-jährige Fahrerin hinter ihm.

Bereits wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem ein Schaden von knapp 3.000 Euro entstand. Verletzt wurde der Polizei zufolge glücklicherweise niemand. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und aus diesem Grund bereits vor wenigen Jahren rechtskräftig verurteilt worden ist.

Nach Zahlung der Strafe steht neues Verfahren an

Die Geldstrafe von 375 Euro aus dem damaligen Verfahren hatte der Mann auch nicht beglichen, weshalb die Beamten den 35-Jährigen festnahmen. Nach einigen Stunden konnte der Mann das Geld zur Abwendung der Haft auftreiben. Ihn erwartet jedoch ein neues Verfahren aufgrund des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.