Am Reinthaler See in Kramsach (Tirol) hat ein Österreicher mehrfach einen deutschen Rentner mit einem Tretboot überfahren. Der konnte sich gerade noch ans Ufer retten.

Laut einem Bericht der Landespolizei Tirol war der 67-jährige Mann aus Deutschland am Sonntagabend gegen 17 Uhr im Reinthaler See in Kramsach beim Schwimmen, als sich plötzlich ein Tretboot dem Mann näherte.

Deutscher Schwimmer immer wieder mit Tretboot überfahren

Eine weiterer Schwimmer feuerte den Tretbootfahrer draufhin an, den 67-jährigen Deutschen zu überfahren. Mindestens drei bis vier Mal versuchte der Tretbootfahrer daraufhin den deutschen Schwimmer zu erfassen, was wohl auch mehrfach gelang.

Österreicher stoppen Attacke erst nach Drohung

Der 67-jährige schluckte draufhin mehrfach Wasser und konnte sich nur mit Mühe und Not über Wasser halten. Unter anderem zog sich der Schwimmer eine Verletzung am rechten Schienbein zu. Die Männer ließen erst von ihrem Opfer ab, als dieses mit einer Polizeianzeige drohte.

Deutscher Schwimmer kann sich ans Ufer retten

Dem deutschen Schwimmer gelang es schließlich völlig entkräftet das Ufer des Sees zu erreichen. Danach wurde er von den 37 und 21 Jahre alten Männern aus Österreich verfolgt. Beide entschuldigten sich bei dem 67-Jährigen. Die Polizei konnte die beiden Österreicher kurze Zeit später ermittelt werden.

Reintaler See ist beliebtes Badegewässer

Der Reintaler See liegt im Unterinntal im Bezirk Kufstein im österreichischen Bundesland Tirol. Der See ist eines von drei beliebten Badegewässern des Ortes Kramsach und ist etwas mehr als 29 Hektar groß.