Die Polizei Kaufbeuren sucht einen Exhibitionisten. Der Mann soll am Donnerstag in der Öffentlichkeit an seinem Glied manipuliert haben.

Der Polizei zufolge soll der Mann gegen 19:15 Uhr auf einer Wiese in der Nähe des Parkhauses am Kunsthaus seinen erigierten Penis in der Hand gehalten und an diesem manipuliert haben. Dabei soll er auch Blickkontakt mit einer Fußgängerin gesucht haben.

Beschreibung des Täters

Der unbekannte Mann wurde folgendermaßen beschrieben:

Etwa 50 Jahre alt, hellhäutig

dick

helle/graue Haare, Dreitagebart

Er trug ein hellblaues/kariertes Langarmhemd, sowie eine dunkle Hose, eine dunkle Jacke und eine Mütze

Die Polizeiinspektion Kaufbeuren hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08341/933-0. (PI Kaufbeuren)