In der Gemeinde Wonzach (Oberbayern) ist ein zwölfjähriges Mädchen mehrfach von einem fremden Mann missbraucht worden. Nun konnte die Polizei den Mann festnehmen. Er befindet sich in einem Gefängnis.

Ein zunächst unbekannter Mann hat das zwölfjährige Mädchen im Schwimm- und Erlebnis-Freibad im oberbayerischen Wolnzach (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) gleich mehrfach unsittlich berührt. Nach Angaben der Polizei war das Opfer am 10. Juni und am 18. Juni dieses Jahres von dem fremden Mann angesprochen und unsittlich berührt worden. Am Sonntag erkannte dann eine Freundin des Opfers den Mann, der sich erneut im Freibad aufhielt.

Sexueller Missbrauch in Freibad in Oberbayern: Mann (34) erkannt und am Sonntag vor Ort festgenommen

Die alarmierten Polizeibeamten der Polizeiinspektion Geisenfeld konnten den Täter noch vor Ort in dem Wolnzacher Freibad festnehmen. Der 34-jährige Mann wurde am Montag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Mann. Der 34-Jährige befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Zwölfjähriges Mädchen im oberbayerischen Wolnzach unsittlich berührt: Polizei sucht Zeugen und mögliche weitere Opfer des Mannes

Die Kriminalpolizei aus Ingolstadt hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht nun nach möglichen weiteren Opfern des 34-jährigen Mannes. Zudem sollen sich mögliche Zeugen der Taten melden. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ist unter der Telefonnummer 0841/93430 erreichbar.

Kind begrapscht: Tat geschah in Erlebnisbad

Bei dem Tatort handelt es sich um ein Schwimm- und Erlebnisbad in der 11.000-Einwohner-Stadt in Oberbayern. Das Bad wirbt unter anderem mit speziellen Angeboten für Kinder und Jugendliche. Unter anderem gibt es in dem Freibad ein Planschbecken, ein Spiel- und Spaßbecken mit mehreren Rutschen und einen Wasserpilz. Kombiniert ist das Bad mit einer Minigolfanlage und Tischtennis- und Beachvolleyballanlagen.

Die Gemeinde Wolnzach liegt inmitten des größten zusammenhängenden Hopfenanbaugebietes der Welt, der Hallertau. Die Stadt gehört zum Landkreis Pfaffenhofen und damit auch zur Planungsregion Ingolstadt.