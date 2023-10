Wieder musste die Polizei am Bahnhof in Dornbirn aktiv werden. Dort hatte ein Obdachloser auf einen Mann eingestochen.

Polizeieinsatz am Bahnhof in Dornbirn. Am Montagabend hatte dort ein 23-jähriger Obdachloser aus Österreich auf einen 37-jährigen Mann eingestochen. Vorausgegangen war ein Streit zwischen den Männern. Der 23-jährige zog daraufhin ein Messer und stach dem 37-Jährigen in den linken Unterschenkel.

Messerangriff am Bahnhof Dornbirn: Täter festgenommen

Das Opfer der Messerattacke habe sich im Anschluss gegenüber den alarmierten Polizeibeamten und den Mitarbeitern des Rettungsdienste unkooperativ verhalten und begab sich selbst in ein Krankenhaus, so die Polizei in Vorarlberg. Der 23-jährige Täter konnte von der Polizei in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Die Tatwaffe hatte er im näheren Umfeld versteckt - auch sie wurde gefunden.

Polizei nimmt auch Drogensüchtige fest

Während des Polizeieinsatzes mischten sich dann zwei Frauen ein. Diese hätten sich nicht beruhigen lassen und wurden daraufhin abgemahnt. Da sich die beiden Frauen weiterhin sehr aggressiv verhielten, wurden sie von den Polizeibeamten festgenommen. Bei beiden Frauen fand die Polizei Drogen.

Bahnhof Dornbirn gilt als sozialer Brennpunkt

Der Bahnhof in Dornbirn ist immer wieder in die Schlagzeilen. Österreichische Medien berichten regelmäßig von Drogen-, Alkohol- und Gewaltdelikten. Polizei und Sicherheitsdienst kontrollieren regelmäßig. Vor einiger Zeit wurde im Bereich des Bahnhofs ein Alkoholverbot eingeführt. Er gilt als sozialer Brennpunkt. Im März 2021 bezog die Bundespolizei eine neue Dienststelle am Bahnhof. Dort ist auch die Polizeiinspektion Dornbirn und das Bezirkspolizeikommando untergebracht.

Das ist der Dornbirner Bahnhof

Der Dornbirner Bahnhof ist eine von insgesamt vier Bahnstationen der Stadt und liegt an der Bahnstrecke Lindau-Bludenz. Er wird von unterschiedlichen Fern- und Regionalzügen der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) angefahren und ist ein wichtiger Umstieg der S-Bahn Vorarlberg auf diverse Buslinien. Der Bahnhof wurde in den vergangenen Jahren mehrfach zum schönsten Bahnhof im österreichischen Bundesland Vorarlberg gewählt.