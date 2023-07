Ein Mann und seine Tochter wandern auf dem Prager Hüttenweg. Dazu überqueren sie einen Bach. Bei der Rückkehr ist der Steg nicht mehr da. Ein Gewitter riss ihn weg. Der Vater und seine Tochter sitzen fest.

Der 50-jährige Österreicher und seine 19-jährige Tochter wanderten am Donnerstag bei Matrei in Osttirol von der "Alten Pragerhütte" aus über den sogenannten "Prager-Hüttenweg" in Richtung Innergschlöss. Als die beiden Wanderer wieder zu ihrem Ausgangspunkt zurückgehen wollten, konnten sie das nicht.

Starkes Unwetter bei Matrei in Osttirol: Wassermassen reißen Steg weg - Vater und Tochter sitzen fest

Sie bemerkten nämlich laut Polizei etwa gegen 17:15 Uhr, dass der "Gschlössbachsteg", über den sie gehen wollten, nach einem schweren Gewitter offensichtlich durch starke Wassermassen weggerissen worden war. Vater und Tochter versuchten daraufhin den Bach durch das Wasser zu überqueren. Allerdings war die Strömung so stark, dass die beiden Wanderer keine Chance hatten, den Bach so zu überqueren.

Hubschrauber rettet Vater und Tochter am Prager Hüttenweg

Der Vater setzte daraufhin einen Notruf ab. Die Einsatzkräfte der Bergrettung Matrei in Osttirol versuchten den Vater und seine Tochter daraufhin zu retten. Doch durch die nach wie vor starke Strömung war es den Einsatzkräften nicht möglich den Wanderern auf dem Landweg zu helfen. Deshalb wurde zusätzlich ein Notarzthubschrauber alarmiert. Der Hubschrauber schaffte es schließlich um etwa 18:15 Uhr, nachdem das Wetter besser geworden war, den Vater und seine Tochter zu bergen. Beide blieben unverletzt.