Ein tragischer Unfall hat sich am Mittwoch in Geisenfeld (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Oberbayern) ereignet: Ein Notarztfahrzeug erfasste frontal ein fünfjähriges Kind und verletzte es schwer.

Wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) berichtet, war das Notarztfahrzeug gerade auf dem Weg zu einem Einsatz, als das Kind aus bisher ungeklärter Ursache auf die Straße rannte. Der Fahrer des Einsatzfahrzeuges konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und erfasste das Kind frontal. Ihm sei es unmöglich gewesen, die Kollision zu verhindern, heißt es von Seiten des BRK.

Rettungshubschrauber bringt Kind ins Krankenhaus

Die Besatzung des Notarztfahrzeuges, Notarzt und Rettungssanitäter, kümmerte sich umgehend um das schwer verletzte Kind. Ein Rettungshubschrauber flog es anschließend in ein Krankenhaus nach München.

BRK-Präsidentin Schorer zeigt sich betroffen

„Dieser tragische Unfall macht mich sehr betroffen", sagte Angelika Schorer, Präsidentin des Bayerischen Roten Kreuzes. "Unsere Gedanken sind bei dem schwerverletzten Kind, den Eltern und Angehörigen. Wir hoffen inständig, dass sich der Zustand des Kindes stabilisiert. Auch unsere Einsatzkräfte sind tief betroffen und traumatisiert. Sie sind da, um Leben zu retten und wurden selbst in einen tragischen und folgenschweren Unfall verwickelt.“

Ein Team der psychosozialen Notfallversorgung wird nun die Einsatzkräfte betreuen.