In Dornbirn endete ein Unfall tödlich. Eine 68-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto gegen einen Baum. Sie starb noch vor Ort. Sie war wohl nicht angeschnallt.

Am Mittwochnachmittag ist es in Dornbirn auf der Wälderstraße zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Eine 68-jährige Frau fuhr laut Polizei mit ihrem Auto von Alberschwende kommend in Richtung Dornbirn.

Noch an der Unfallstelle gestorben

Aus noch nicht bekannter Ursache kam die Autofahrerin dann rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte ihr Wagen frontal gegen einen Baum, der am Straßenrand stand. Die Frau starb - trotz Reanimationsmaßnahmen von Ersthelfern und dem Rettungsdienst - noch an der Unfallstelle. Wie die Polizei berichtet, war die Frau, als der Unfall passierte, augenscheinlich nicht angeschnallt.

Viele Einsatzkräfte vor Ort

Die Rettung und der Notarzt waren mit zwei Fahrzeugen, sechs Personen und einem Rettungshubschrauber mit drei Personen vor Ort. Die Bundespolizei war mit drei Fahrzeugen und sechs Personen, sowie der Spurensicherung und einem Drohnenkoordinator der Landespolizeidirektion an der Unfallstelle.