In der Nacht auf Montag hat ein Junge seinem Vater wohl einen Riesenschreck eingejagt. Der Neunjährige war in Buchloe unbemerkt aus dem Zug ausgestiegen. Der fuhr dann ohne ihn weiter.

Der Junge war gemeinsam mit seinem Vater unterwegs von München nach Lindau. Am Buchloer Bahnhof stieg dann der Polizei zufolge der Junge aus dem Zug aus, ohne das sein Vater das bemerkte. Als der Zug weiterfuhr, blieb der Neunjährige am Bahnsteig zurück.

Happy End für Vater und Sohn

Polizeibeamte nahmen den Jungen in Obhut und brachten ihn zur Polizeiinspektion Buchloe. Der 44-jährige Vater konnte an der nächsten Haltestelle aussteigen und fuhr mit einem Taxi zur Polizei. Dort konnte er seinen Sohn wieder wohlbehalten in die Arme schließen.