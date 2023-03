Gleich neun Autofahrer haben am Sonntagnachmittag zwischen Ingstetten (Landkreis Neu-Ulm) und Breitenthal (Landkreis Günzburg) bei einer Geschwindigkeitskontrolle ihren Führerschein verloren.

Seit einigen Tagen finden im Ingstetter Wald zwischen Ingstetten und Breitenthal Baumfällarbeiten statt, weshalb die maximal erlaubte Geschwindigkeit bei 50 km/h statt 100 km/h liegt. Mehrere Autofahrer hatten das wohl nicht auf dem Schirm - oder sie ignorierten die zahlreichen Hinweisschilder.

Mit 109 km/h durch die 50er-Zone

Insgesamt kontrollierte die Polizei deshalb am Sonntagnachmittag knapp vier Stunden die Geschwindigkeit der Autofahrer an dieser Stelle. Die Beamten hatten an diesem Nachmittag einiges zu tun und schrieben stattliche 15 Anzeigen. Neun Autofahrer müssen jetzt sogar ihren Führerschein abgeben. Sie waren entweder Wiederholungstäter und über 25 km/h zu schnell oder hatten über 40 km/h zu viel auf dem Tacho. Spitzenreiter war ein Autofahrer, der mit 109 km/h mehr als doppelt so schnell unterwegs war wie erlaubt.

Polizei warnt

Pressesprecher Dominic Geißler vom Polizeipräsidium Schwaben Süd/West weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass gerade in Baustellenbereichen die Geschwindigkeitsbegrenzungen einzuhalten sind, da Baustellenfahrzeuge und auch Personen auf der Fahrbahn sein können.