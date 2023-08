In Neugablonz in Kaufbeuren haben zwei Männer einen 32-Jährigen zusammengeschlagen. Sie schlugen und traten den Mann bis andere einschritten.

Passiert ist das Ganze schon am Freitag, den 18. August, wie die Polizei jetzt mitteilt. Am Neuen Markt in Neugablonz schlugen ein 30-Jähriger und ein 26-Jähriger auf einen 32-Jährigen ein. Obwohl der 32-Jährige schon am Boden lag, prügelten sie mit Faustschlägen und Fußtritten weiter auf ihn ein.

Männer prügeln in Kaufbeuren solange auf Mann ein, bis sie aufgehalten werden

Die Schläger hörten erst auf, als zwei andere Männer hinzukamen und den 30-Jährigen und den 26-Jährigen von dem Opfer wegzogen. Die Polizeiinspektion Kaufbeuren ermittelt nun und sucht Zeugen des Vorfalls. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 08341/9330 zu melden.