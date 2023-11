Neugablonz in Kaufbeuren: Jugendlicher (16) nach Flucht mit über 50 Gramm Cannabis erwischt

In Neugablonz in Kaufbeuren will die Polizei eine Gruppe Jugendlicher kontrollieren. Zwei der Jugendlichen flüchten. Der Grund ist schnell klar.

Es war am Mittwochabend, als die Polizei in Neugablonz eine Gruppe Jugendlicher kontrollieren wollte. Laut Polizei konsumierte die Gruppe offensichtlich Cannabis. Als die Jugendlichen die Polizeibeamten erblickten, flüchteten jedoch zwei der Jugendlichen umgehend.

Jugendlicher hat in Neugablonz über 50 Gramm Cannabis in Rucksack dabei

Einen der beiden Flüchtigen stellten die Polizeibeamten und kontrolliert ihn. Dabei fanden die Beamten im Rucksack des 16-Jährigen über 50 Gramm Cannabis. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten weitere Betäubungsmittel sicher. Weil der 16-Jährige noch minderjährig ist, übergaben die Beamten den Jugendlichen im Anschluss an die Erziehungsberechtigten. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln.