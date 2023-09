Der Mitarbeiter eines Unternehmens in Nersingen ist am Donnerstag auf Betrüger hereingefallen. Das Unternehmen verlor dadurch eine vierstellige Summe.

Laut Polizei nahmen Internet-Betrüger ein Unternehmen in Nersingen aus. Mit dem sogenannten CEO-Fraud (auf deutsch: Geschäftsführer-Trick) erbeuteten sie eine niedrige vierstellige Summe.

CEO-Fraud: So lief der Betrug in Nersingen ab

Ein neuer Angestellter des Unternehmens hatte eine E-Mail auf seinen Firmen-Account bekommen. Darin gaben sich die Betrüger als Vertriebsleiter des Unternehmens aus. In der E-Mail baten sie den Angestellten, mehrere Geschenkgutscheine zu kaufen. Der Grund: Der vermeintliche Vertriebsleiter gab an, in einer Besprechung mit Geschäftspartnern zu sein. Er behauptete, dass er diesen die Geschenkgutscheine geben wolle. Über einen Messengerdienst beauftragten die Betrüger den Angestellten, die Gutscheincodes zu übermitteln.

Angestellter bemerkt Betrug

Nach Angaben der Polizei kam der Angestellte der Aufforderung nach. Er bemerkte den Betrug erst später. Die Polizei in Neu-Ulm nahm die Ermittlungen auf.