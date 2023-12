Trickdiebe wenden mittlerweile eine neue Masche an, um an Geld und Wertsachen zu kommen. Ihre Opfer: Autofahrer. Die Polizei warnt.

Die Polizei warnt vor einer neuen Masche, mit der Trickdiebe ihre Opfer um Geld und Wertsachen bringen. Die Opfer der Täter sind dabei Autofahrer. Die Tatorte: Parkplätze. Zwei neue Fälle meldet die Polizei aus dem fränkischen Bayreuth und Bad Berneck.

Neue Masche: Trickdiebe schlagen in Bayreuth und Bad Berneck zu

Gegen 10:15 Uhr schlugen die Trickdiebe auf dem Parkplatz an der Postbank in der Bürgerreuther Straße in Bayreuth zu, gegen 10:45 Uhr dann auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße in Bad Berneck.

Täter locken Opfer aus ihren Autos

In beiden Fällen hatten die Täter selbst etwas Kleingeld neben Autos gelegt. Im Anschluss klopften sie dann an die Scheiben der Autos und machten die Autofahrerinnen auf das Bargeld aufmerksam. Während diese das Kleingeld aufsammelten, schlugen die Täter zu und stahlen Wertsachen aus den Autos.

Trickdiebe erbeuten Wertgegenstände und Bargeld mit neuer Masche

In Bayreuth erbeuteten die Täter eine graue Handtasche samt Handy, Geldbeutel und 60 Euro Bargeld. Bei dem Fall in Bad Berneck fehlt dem Opfer nun ein kleiner brauner Lederrucksack mit Geldbörse, 120 Euro Bargeld und ein dunkelrotes Schlüsselmäppchen.

Trickdiebstahl: So wird der Täter beschrieben

In beiden Fällen handelt es sich möglicherweise um einen Täter. Dieser wird wie folgt beschrieben:

Auch interessant für dich: Vorsicht

Mit diesen Tricks sind Verbrecher auf Autobahnparkplätzen unterwegs

20 bis 30 Jahre alt

160 bis 170 Zentimeter groß

kräftige Figur

südländische Erscheinung

schwarzes kurzes Haar

schwarze Jacke, schwarze Mütze

Kripo warnt vor neuer Trickdiebstahl-Masche

Die Kripo Bayreuth bittet um Hinweise zu den Taten unter der Telefonnummer 0921/5060 und warnt alle Autofahrer: "Nehmen Sie sich in Acht, wenn Unbekannte auf sie in ihren Autos zukommen. Ein wiederholtes Auftreten der Täter ist wahrscheinlich".

Bereits ähnliche Fälle auf Autobahnparkplätzen

Die Fälle in Bayreuth und Bad Berneck sind nicht die ersten Fälle, in denen Täter mit dieser neuen Trickdiebstahlmasche vorgehen. Ende November gaben sich Trickdiebe in Franken als Polizisten aus und lockten arglose Autofahrer aus ihren Fahrzeugen. Im Anschluss fehlten den Opfern ebenfalls Bargeld und Wertgegenstände. Die Taten hatten sich auf Autobahnparkplätzen im Raum Mainfranken und Untermain ereignet.