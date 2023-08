In einem Video-Chat hat ein 21-jähriger Mann eine Frau mit einer Schusswaffe bedroht. Die Polizei umstellte daraufhin mehrere Häuser in Neu-Ulm.

Am Mittwochabend, um etwa 20:20 Uhr, rief eine Frau bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm an. Sie erzählte, dass sie mit einem 21-jährigen Mann per Video-Chat gesprochen habe. Während des Gesprächs habe der 21-Jährige dann eine Schutzausrüstung angelegt und eine Pistole gezückt, mit der er die Frau bedrohte.

Polizei umstellt Häuser in Neu-Ulm wegen Bedrohung

Die Frau informierte umgehend die Polizei. Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Weißenhorn, Günzburg und Neu-Ulm, sowie Einsatzkräften aus dem Polizeipräsidium Ulm rückten aus, um im Stadtbereich Neu-Ulm mehrere Häuser zu umstellen, in welchen der 21-Jährige vermutet wurde. Tatsächlich befand sich der 21-Jährige offensichtlich in einem der Gebäude. Die Beamten konnten ihn letztendlich dazu bewegen, sich widerstandslos festnehmen zu lassen, berichtet die Polizei.

Mann befand sich in psychischer Ausnahmesituation

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befand sich der 21-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation. Er wurde von Polizisten in eine Fachklinik gebracht. Es wurde niemand verletzt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein.