Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es am Sonntag in Neu-Ulm. Mehrere Männer verprügelten einen 28-Jährigen. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Sonntag gegen 01:45 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und zwei bis drei unbekannten männlichen Tätern vor einem Lokal in der Augsburger Straße in Neu-Ulm. Im Verlaufe eines verbalen Streites, schlug laut Polizei einer der unbekannten Täter dem 28-Jährigen mit einer Glasflasche auf den Kopf. Zeitgleich schlug ein weiterer unbekannter Täter dem Opfer mit den Fäusten gegen Kopf und Oberkörper.

Mann geht "aufgrund der massiven Gewalteinwirkung" bewusstlos zu Boden

Der 28-jährige Mann ging "aufgrund der massiven Gewalteinwirkung", wie die Polizei berichtet, bewusstlos zu Boden. Er musste durch die hinzugerufenen Rettungskräfte vor Ort erstversorgt und letztlich zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann wurde durch die Schläge an Kopf und Oberkörper verletzt, konnte das Krankenhaus aber inzwischen wieder verlassen. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm nahm die Ermittlungen zu dem Fall auf und bittet Zeugen, welche die Auseinandersetzung beobachten konnten, sich unter der Telefonnummer 0731 8013-0 bei der PI Neu-Ulm zu melden.