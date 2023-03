In Neu-Ulm hat ein Hund ein 7-jähriges Mädchen gebissen. Das Kind wurde verletzt.

Am Dienstagabend kam es im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld zu dem Hundebiss. Laut Polizeibericht fuhr die Siebenjährige mit ihrem Tretroller auf einem Radweg, als ihr ein Ehepaar mit angeleintem Hund entgegenkam. Der Hund biss dem Mädchen unvermittelt in den linken Unterarm. Das Mädchen wurde leicht verletzt zur weiteren Untersuchung mit dem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht.

Bedrohung durch Tretroller?

Die Polizei hat gegen den Hundehalter ein Strafverfahren eingeleitet. Die genauen Hintergründe, weshalb der Hund zugebissen hatte, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. "Möglicherweise fühlte sich der Hund durch den Tretroller bedroht", heißt es im Polizeibericht.

Bereits mehrere Hundeangriffe in der Region in diesem Jahr

In der Region hat es im Jahr 2023 schon mehrere aggressive Angriffe von Hunden gegeben: