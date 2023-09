Auf einer Baustelle in Neu-Ulm passierte ein Unglück: 900 Kilo Spachtelmasse krachten von einem Kran aus 20 Metern Höhe auf eine Straße. Zum Glück wurde niemand verletzt.

In der Bernar-Venet-Straße in Neu-Ulm wollte laut Polizei ein Kranführer ca. 900 Kilogramm Spachtelmasse verladen. Infolge eines technischen Defekts verlor er jedoch in einer Höhe von etwa 20 Metern die Spachtelmasse, die glücklicherweise größtenteils auf die Baustelle fiel und somit niemand zu Schaden kam.

Feuerwehr muss Straße und Auto reinigen

Ein Teil landete jedoch auch auf der angrenzenden Straße. Da die Spachtelmasse innerhalb von 20 Minuten trocknete, musste die Feuerwehr zur Reinigung anrücken. Ein vorbeifahrender Pkw wurde ebenfalls von einigen Spritzern getroffen. Dieser konnte jedoch von der Feuerwehr unmittelbar gereinigt werden. Es entstand kein bleibender Schaden.