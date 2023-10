In Neu-Ulm hat sich am Samstag ein tödlicher Bahnunfall ereignet. Ein 20-jähriger Fußgänger wurde von einem Regionalzug erfasst.

In Neu-Ulm hat sich am frühen Samstagabend ein tödlicher Zugunfall ereignet - dabei wurde ein 20-jähriger Mann so schwer verletzt, dass er kurze Zeit später im Krankenhaus starb.

Tödlicher Zugunfall in Neu-Ulm: Junger Mann ignoriert geschlossene Schranke

Laut einem Bericht der Polizei ereignete sich der Unfall um 17:43 Uhr im Neu-Ulmer Stadtteil Schwaighofen an einem bereits geschlossenen Bahnübergang. Demnach habe der 20-jährige zunächst versucht den Übergang durch ein Drehkreuz zu passieren. Da dies allerdings gesperrt war wechselte der auf die Straße und umging die geschlossene Halbschranke des Bahnübergangs. Beim Überqueren der Gleise wurde er dann von dem herannahenden Regionalzug erfasst. Der Lokführer hatte noch eine Notbremsung eingeleitet und ein akustisches Warnsignal abgegeben. Eine Kollision konnte der Lokführer allerdings trotzdem nicht mehr verhindern.

Fußgänger (20) in Neu-Ulm von Zug erfasst und getötet

Der 20-jährige Fußgänger wurde durch den Zusammenprall neben die Gleise geschleudert und blieb dort mit schwersten Verletzungen liegen. Der Rettungsdienst brachte den jungen Mann in ein Krankenhaus, dort starb der 20-Jährige dann kurze Zeit später. Laut ersten Ermittlungen der Polizei soll der Fußgänger von seinem Mobiltelefon abgelenkt worden sein.

Nach tödlichem Zugunfall in Neu-Ulm: Bahnstrecke für zwei Stunden gesperrt

Der Lokführer, drei Unfallzeugen und Ersthelfer erlitten einen Schock. Die Zugstrecke bei Neu-Ulm und die angrenzende Reuttier Straße mussten für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst waren mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Neu-Ulm liegt an der Bahnstrecke Augsburg-Ulm

Neu-Ulm hat rund 61.000 Einwohner und ist die drittgrößte Stadt im bayerischen Regierungsbezirk Schwaben (nach Augsburg und Kempten). Die Stadt ist zudem Verwaltungssitz des gleichnamigen Landkreises, liegt am Ufer der Donau und hat 23 Gemeindeteile. Neu-Ulm ist an die Bahnstrecke Augsburg-Ulm angebunden. Von dieser zweigt die Bahnstrecke Neu-Ulm - Memmingen - Kempten ab. Die Stadt ist über den Bahnhof in Ulm auch in das Fernverkehrsnetz der Bahn integriert.