Tödlicher Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der Kreisstraße OA 19: Der Fahrer eines Mopeds übersah in Höhe Käsers einen Mercedes. Es kam zur Kollision.

Der 85-jährige Mopedfahrer hatte am Pfingstsonntag gegen 16.15 Uhr nach ersten Erkenntnissen der Polizei dem herannahenden Mercedes bei der Einfahrt in die Kreisstraße die Vorfahrt genommen. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen.

Unfall bei Dietmannsried: Mopedfahrer stirbt am Unfallort

Der Mopedfahrer krachte gegen in die rechte Front des Mercedes. Der Senior erlitt durch den Aufprall tödliche Verletzungen. Seine Oldtimer-Hercules wurde durch die Wucht der Kollision in einen angrenzenden Acker geschleudert. Von der Maschine riss der Tank ab.

Die am Unfallort eingetroffenen Rettungskräfte konnen für den 85-Jährigen nichts mehr tun. Der ebenfalls heftig zerstörte Mercedes kam in einer Wiese zum Stillstand. Dessen Fahrer schlug laut Polizei durch die Wucht der Kollision gegen die Windschutzscheibe und erlitt dabei Kopfverletzungen. Ob der Fahrer nicht angeschnallt war, steht noch nicht fest.

Die Kreisstraße war während der Unfallaufnahme für geraume Zeit gesperrt. Die Angehörigen des Mopedfahrers werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Schwerer Unfall in Mittelberg: Rollerfahrer (69) kollidiert mit Auto

Erst am Samstag war in Mittelberg (Vorarlberg) ein Senior mit seinem Zweirad schwer verunglückt. Nach Angaben der österreichischen Polizei war ein 23-Jähriger mit seinem Auto auf der Walserstraße von Hirschegg kommend in Richtung Mittelberg unterwegs. Bei einer Hauseinfahrt wollte er dann links abbiegen. "Dabei wurde er jedoch zur gleichen Zeit vermutlich von einem 69-jährigen Mann mit seinem Elektroroller überholt", teilt die Polizei mit. In der Folge kam es zu einer "heftigen seitlichen Kollision" zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der Rollerfahrer stürzte und kam auf dem Parkplatz eines Hauses zum Liegen. Zunächst versorgten Ersthelfer den 69-Jährigen, der dann mit einem Helikopter ins Klinikum Kempten geflogen wurde.